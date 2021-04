Messa della Divina Misericordia 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la celebrazione con Papa Francesco (Di domenica 11 aprile 2021) Questa mattina, domenica 11 aprile 2021, Papa Francesco celebra la Messa della Divina Misericordia 2021 dalle ore 10.30 dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia a Roma. La Messa viene celebrata in forma privata dal Pontefice, e, al termine, alle ore 12, dalla stessa chiesa il Papa guiderà la recita del Regina Coeli. Una celebrazione che sarà possibile seguire in diretta su Rai 1 e Tv2000. Si tratta di una Messa importante, in quella che viene anche chiamata domenica in albis, cioè quella che segue la domenica di Pasqua. dove vedere la Messa della Divina Misericordia ... Leggi su tpi (Di domenica 11 aprile 2021) Questa mattina, domenica 11 aprilecelebra ladalle ore 10.30 dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia a Roma. Laviene celebrata in forma privata dal Pontefice, e, al termine, alle ore 12, dalla stessa chiesa ilguiderà la recita del Regina Coeli. Unache sarà possibile seguire insu Rai 1 e Tv2000. Si tratta di unaimportante, in quella che viene anche chiamata domenica in albis, cioè quella che segue la domenica di Pasqua.la...

