L’incubo difterite | che uccise anche il nipotino di Napoleone

(Di domenica 11 aprile 2021) La, come affezione della gola soffocante e dalla natura contagiosa, era conosciuta sicuramente fin dalla remota antichità. Lo si può dedurre dalle descrizioni delle diverse “angine” che affliggevano gli uomini, tra le quali una si distingueva per la sua gravità e elevata mortalità.se le diverse forme di angina non furono nosologicamente inquadrate che nel XIX secolo dal medico francese Pierre-Fidèle Brétonneau, tuttavia laè identificabile nelle descrizioni fatte dai diversi autori del passato più o meno remoto. Nel Talmud viene citata un’affezione della gola chiamata “Askerà” che era obbligatorio denunciare alla comunità col suono della tuba (safar) in segno di allarme; ciò fa pensare ad una forma morbosa particolarmente pericolosa e contagiosa, come la. Ippocrate descrive varie ...