Jeda arriva in Honduras per una sorpresa a Vera Gemma?

Advertising

xdylanslips : Comunque scialli ha invitato giulia soprattutto perché sta la mamma all’isola,io vivo solo per l’ospitata di Jedà(s… - Lis401658634 : Ma il momento jeda quando arriva? O me lo sono persa?? #isoladeifamosi #isola #jeda #tommasozorzi - godchamet : avete presente quella scena del tempo delle mele dove sono tipo in sala da ballo e ad un certo punto arriva il raga… -

Ultime Notizie dalla rete : Jeda arriva

Novella 2000

Ospite di Live Non è la d'Urso, la sorella di Vera Gemma ha svelato cheper diversi mesi ha corteggiato l'attrice: 'Per 9 mesiha corteggiato Vera Gemma, 9 mesi intensi in cui le ha ...Chi è Elisa Isoardi Dalla tv pubblicaElisa Isoardi che ha commentato la sua partenza per l'... Ha un fidanzato 22enne di nome, come ha spiegato proprio all'Isola. Profilo Instagram Chi è ...In queste settimane però proprio il giovane produttore musicale sta sostenendo Vera, arrivando in studio quasi ad ogni puntata. Adesso a lanciare un gossip bomba su Jeda è il nostro amico Dagospia.Ti sei persa le news sul gossip e spettacolo? Niente paura: ci pensa il Tg Pettegola con la top 5 delle migliori notizie di cronaca rosa.