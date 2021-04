I 5 videogiochi perfetti per gli amanti del fast food

(Di domenica 11 aprile 2021) Giornata di pioggia in zona rossa o arancione, passata tra snack e? Il senso di colpa è in agguato? Lasciamolo stare per un momento e ripetiamoci per l'ennesima volta quella frase che chissà se George Bernard Shaw ha detto veramente (ma vogliamo crederlo). Quella che le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare. Anzi, facciamo un salto di qualità (!) ulteriore e andiamo alla scoperta di cinqueche non solo possono essere accompagnati da qualche snack ipercalorico, ma che sono legati a doppio filo al. Catene di hamburger come McDonald's, Burger King e Taco Bell hanno infatti prodotto titoli personalizzati nel corso del tempo. E poi ci sono i videogame nei quali potete gestire il vostro diner o farvi una scorpacciata di schifezze. Ma ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : videogiochi perfetti

GQ Italia

...video tradizionali (film e serie TV) ma ben più attraente per gli appassionati di. ...il tanto odiato telecomando attuale di Apple TV (i suoi controlli touch sono tutto tranne che), ...Questi strumenti di distruzione sonoper affrontare i nemici più forti dell'endgame e di conseguenza saranno fondamentali per vivere appieno il gioco. Per aiutarvi a trovare le armi ...Se hamburger and co. sono il vostro guilty pleasure preferito abbiamo qualche titolo da farvi scoprire Giornata di pioggia in zona rossa o arancione, passata tra snack e videogiochi? Il senso di colpa ...É un RPG a turni dall’estetica perfetta e dal gameplay unico. L’autore è il leggendario Hironobu Sakaguchi ed è riuscito a creare un diorama animato con una storia profonda e un’estetica a dir poco me ...