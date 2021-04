E - PriX Roma 2021: parla Tommaso Volpe di Nissan Motorsport (Di domenica 11 aprile 2021) La Formula E arriva a Roma , e all'interno della pit lane cerchiamo di carpire qualche segreto sull'evoluzione delle attuali monoposto e sui punti critici su cui si lavora per migliorarne le ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 11 aprile 2021) La Formula E arriva a, e all'interno della pit lane cerchiamo di carpire qualche segreto sull'evoluzione delle attuali monoposto e sui punti critici su cui si lavora per migliorarne le ...

Advertising

zazoomblog : Diretta E - Prix Roma gara 2: nella Q2 la rivincita dei team privati: Virgin in pole con Cassidy - #Diretta #nella… - infoitsport : Formula E, E-Prix Roma: prima superpole per il rookie Cassidy - Sportmediaset - infoitsport : E-Prix Roma-2, qualifiche: Cassidy in pole davanti a Nato - infoitsport : Formula E, E-Prix Roma: superpole al rookie Cassidy. Gara-2 alle 13 su Sky - SPress24 : Formula E, E-Prix Roma: a Nick Cassidy la superpole di gara-2 -