Da domani 16 Regioni in arancione, 6,6 milioni di studenti a scuola. Contagi in calo, ancora 331 vittime (Di domenica 11 aprile 2021) Tenuto conto dell'effetto week end soprattutto sui test effettuati, oggi il bollettino del ministero della Salute registra 15.746 nuovi casi, 311 i morti. 253.100 i tamponi molecolari e antigenici ...

