Bentancur | “Vittoria fondamentale Atalanta? E’ uno scontro diretto da vincere”

(Di domenica 11 aprile 2021) Intervistato da Juventus TV, il centrocampista della Juventus, Rodrigo, ha parlato dopo lasul Genoa. Queste le sue parole: “Abbiamo cambiato mentalità. Nel secondo tempo abbiamo mollato un po’ e abbiamo subìto gol che poteva riaprire la gara. Poi abbiamo fatto il terzo gol. La stanchezza ha fatto la sua parte ma l’importante e aver trovato i tre punti. Il centrocampo? Anche con il Torino abbiamo fatto bene in mezzo al campo. Il mister sta lavorando sl giocare veloce a due tocchi e lo stiamo facendo bene. Ora abbiamo una settimana lunga per arrivare all’e dobbiamo lavorare su questo. Cosa mi consiglia Pirlo? Di stare bene posizionato col corpo, in quella posizione io faccio più fatica e ogni giorno mi sta migliorando”. Chiosa infine sul match contro l’: “Vogliamo ...

E' stato proprio quest'ultimo che ha saputo blindare lasegnando il gol del 3 - 1. Fino al ... dato che col passare dei minuti è stato sempre meno protagonista del gioco;6: è stato ...6 Solito enorme lavoro di sacrificio. Lotta su ogni pallone. Troppo timido quando ... PIRLO 6non fluida ma comunque importante per continuare a restare tra le prime quattro. I cali ...(Viola News) Non c'è pace per la Juventus nemmeno dopo la vittoria per 3-1 contro il Genoa ... può abbracciare ancora giocatori normali come Rabiot, Ramsey, Arthur, Bentancur, oppure occorre cercare e ...Weston McKennie incide da subentrato: nessuno meglio del centrocampista della Juve nell’era dei 3 punti a vittoria. Ancora un gol per Weston McKennie con la Juve, che da subentrato ne ha siglati ben 3 ...