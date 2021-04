AstraZeneca, 80 siciliani su 100 non lo vogliono (Di domenica 11 aprile 2021) “In Sicilia c’è l’80% di rinuncia del vaccino AstraZeneca. Su 100 persone, 80 dicono di no”. Lo ha detto a Catania il presidente della Regione Nello Musumeci. “E’ naturale – ha aggiunto – che la condizione di allarme sia particolarmente elevata, ma abbiano il dovere di credere agli scienziati che dicono che è più pericoloso Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 11 aprile 2021) “In Sicilia c’è l’80% di rinuncia del vaccino. Su 100 persone, 80 dicono di no”. Lo ha detto a Catania il presidente della Regione Nello Musumeci. “E’ naturale – ha aggiunto – che la condizione di allarme sia particolarmente elevata, ma abbiano il dovere di credere agli scienziati che dicono che è più pericoloso

Advertising

zazoomblog : AstraZeneca 80 siciliani su 100 non lo vogliono - #AstraZeneca #siciliani #vogliono - autocostruttore : 4 siciliani su 5 rifiutano di vaccinarsi con AstraZeneca - sleepyndrunk : l'80% dei siciliani chiamati per vaccinarsi con astrazeneca non si vaccina porcodio non ne usciremo mai sono tutti… - MFasoli : RT @MFasoli: @MarcoCantamessa Tutti esperti in Italia, eh? Di tutto e di niente...io mi sono vaccinato con Astrazeneca... non ssono morto,… - MFasoli : @MarcoCantamessa Tutti esperti in Italia, eh? Di tutto e di niente...io mi sono vaccinato con Astrazeneca... non ss… -