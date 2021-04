Verissimo, Alice Campello racconta la malattia: come reagì Morata (Di sabato 10 aprile 2021) Alice Campello ha rilasciato un’intervista a Silvia Toffanin a Verissimo. La moglie di Alvaro Morata ha raccontato i momenti bui vissuti quando lei era incinta dei gemelli nel 2018. Alvaro… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 10 aprile 2021)ha rilasciato un’intervista a Silvia Toffanin a. La moglie di Alvarohato i momenti bui vissuti quando lei era incinta dei gemelli nel 2018. Alvaro… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

sofia4684 : Smetterò di credere nell’amore solo quando Alice Campello e Alvaro Morata si lasceranno... best couple?? #Verissimo - Alice_Wonderq : RT @osnapitzkiiim: 'MI HANNO BUTTATO VIA PERÒ SONO BUONI' TS la tocca pianissimo ?? #verissimo #tommistanzaisoverparty - shadesofamnesia : RT @malumasunshine: io se nella mia vita non dovessi incontrare una persona che mi ami come alvaro morata ama alice campello e viceversa. #… - shadesofamnesia : RT @spirosa22: Spero in un prossimo futuro di costruire una vita felice come quella di Alice Campello ?? #Verissimo - shadesofamnesia : RT @silviaBs89: La bellezza e l'eleganza di Alice Campello,di Alvaro Morata e dei loro tre bimbi é pazzesca.?? #Verissimo -