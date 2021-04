UFC on ABC 2 – Marvin Vettori domina Kevin Holland! (Di domenica 11 aprile 2021) UFC on ABC 2 – Il primo evento, in diretta da Las Vegas, con il nuovo sponsor tecnico Venum che ha sostituito Reebok, ha visto Marvin Vettori controllare in lungo e in largo Kevin Holland su tutti e cinque i round del main event. Nel co main event Arnold Allen batte via decisione unanime Sadiq Yusuff, agguantando in questo modo la sua ottava vittoria consecutiva. Negli altri incontri superlative le prove di Julian Marquez, Mackenzie Dern, Mateusz Gamrot e Impa Kasanganay tutti capaci di chiudere i loro rispettivi match con spettacolari finalizzazioni. @MarvinVettori really starting to find his flow in the third! #UFCVegas23 pic.twitter.com/nUZwrZVGl9— UFC Europe (@UFCEurope) April 10, 2021 Un’efficace azione da parte di Marvin VettoriIl prossimo match di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) UFC on ABC 2 – Il primo evento, in diretta da Las Vegas, con il nuovo sponsor tecnico Venum che ha sostituito Reebok, ha vistocontrollare in lungo e in largoHolland su tutti e cinque i round del main event. Nel co main event Arnold Allen batte via decisione unanime Sadiq Yusuff, agguantando in questo modo la sua ottava vittoria consecutiva. Negli altri incontri superlative le prove di Julian Marquez, Mackenzie Dern, Mateusz Gamrot e Impa Kasanganay tutti capaci di chiudere i loro rispettivi match con spettacolari finalizzazioni. @really starting to find his flow in the third! #UFCVegas23 pic.twitter.com/nUZwrZVGl9— UFC Europe (@UFCEurope) April 10, 2021 Un’efficace azione da parte diIl prossimo match di ...

Advertising

y2jluca : RT @Nick_Think1: Visto che circola una notizia riguardante un fatto avvenuto due anni fa in Brasile ecco vi vorrei lasciar usufruire fonti… - Nick_Think1 : Visto che circola una notizia riguardante un fatto avvenuto due anni fa in Brasile ecco vi vorrei lasciar usufruire… - fight_shield : Il match tra Kyle Daukaus e Aliaskhab Khizriev è saltato per via dei protocolli anti COVID-19 -

Ultime Notizie dalla rete : UFC ABC Video e testo: EMINEM - Higher E' on line il nuovo video di Higher la nuova canzone di Eminem, canzone presentata durante il pre - show di ESPN UFC 257 Countdown: Poirier vs. McGregor 2 sulla rete tv americana ABC. Il brano tratto dal suo ultimo album 'Music To Be Murdered By - Side B' presenta filmati dalla ESPN dell'Ultimate Fighting ...

Video e testo: EMINEM - Higher E' on line il nuovo video di Higher la nuova canzone di Eminem, canzone presentata durante il pre - show di ESPN UFC 257 Countdown: Poirier vs. McGregor 2 sulla rete tv americana ABC. Il brano tratto dal suo ultimo album 'Music To Be Murdered By - Side B' presenta filmati dalla ESPN dell'Ultimate Fighting ...

UFC on ABC 2 - Anteprima - Vettori Vs Holland Periodico Daily - Notizie UFC on ABC 2 – Marvin Vettori domina Kevin Holland! UFC on ABC 2 – Il primo evento, in diretta da Las Vegas, con il nuovo sponsor tecnico Venum che ha sostituito Reebok, ha visto Marvin Vettori controllare in lungo e in largo Kevin Holland su tutti e ...

UFC on ABC 2 – Anteprima – Vettori Vs Holland UFC on ABC 2 - Anteprima - Marvin Vettori sfida Kevin Holland per provare ad avere il pass diretto che porta alla cintura dei pesi medi.

E' on line il nuovo video di Higher la nuova canzone di Eminem, canzone presentata durante il pre - show di ESPN257 Countdown: Poirier vs. McGregor 2 sulla rete tv americana. Il brano tratto dal suo ultimo album 'Music To Be Murdered By - Side B' presenta filmati dalla ESPN dell'Ultimate Fighting ...E' on line il nuovo video di Higher la nuova canzone di Eminem, canzone presentata durante il pre - show di ESPN257 Countdown: Poirier vs. McGregor 2 sulla rete tv americana. Il brano tratto dal suo ultimo album 'Music To Be Murdered By - Side B' presenta filmati dalla ESPN dell'Ultimate Fighting ...UFC on ABC 2 – Il primo evento, in diretta da Las Vegas, con il nuovo sponsor tecnico Venum che ha sostituito Reebok, ha visto Marvin Vettori controllare in lungo e in largo Kevin Holland su tutti e ...UFC on ABC 2 - Anteprima - Marvin Vettori sfida Kevin Holland per provare ad avere il pass diretto che porta alla cintura dei pesi medi.