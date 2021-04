Spider-Man, Insomniac Games ha voluto dare più spazio a Peter Parker fin dall'inizio (Di sabato 10 aprile 2021) Durante un'intervista sul podcast di AIAS (Academy of Interactive Arts and Sciences) Game Maker's Notebook, il creative director di Insomniac Games, Bryan Intihar, ha discusso dello sviluppo del loro ultimo successo, Spider-Man, uscito su PS4 nel 2018, Intihar ha dichiarato che, fin dall'inizio, gli sviluppatori non avevano intenzione di creare un gioco di Spider-Man dove avremmo impersonato l'eroe per il 95% del tempo, ma di dedicare diverso tempo e attenzione anche all'altra faccia della medaglia, ovvero Peter Parker. Per fare un esempio, viene tirato in ballo il primo film di Iron Man del Marvel Cinematic Universe: in esso, gran parte del tempo è dedicato a Tony Stark e allo sviluppo del suo personaggio, senza la necessità di vederlo costantemente ... Leggi su eurogamer (Di sabato 10 aprile 2021) Durante un'intervista sul podcast di AIAS (Academy of Interactive Arts and Sciences) Game Maker's Notebook, il creative director di, Bryan Intihar, ha discusso dello sviluppo del loro ultimo successo,-Man, uscito su PS4 nel 2018, Intihar ha dichiarato che, fin, gli sviluppatori non avevano intenzione di creare un gioco di-Man dove avremmo impersonato l'eroe per il 95% del tempo, ma di dedicare diverso tempo e attenzione anche all'altra faccia della medaglia, ovvero. Per fare un esempio, viene tirato in ballo il primo film di Iron Man del Marvel Cinematic Universe: in esso, gran parte del tempo è dedicato a Tony Stark e allo sviluppo del suo personaggio, senza la necessità di vederlo costantemente ...

