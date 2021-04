Semplici: “Pensavo di incidere di più su questo Cagliari. Con l’Inter sarà una partita di sacrificio” (Di sabato 10 aprile 2021) L’allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici, ha presentato in conferenza stampa il big match di domani che vedrà i suoi affrontare l’Inter, ecco le sue parole, riportate dal portale centotrentuno.com. Pensava di incidere di più su questa squadra prima del suo arrivo?“Per certi versi sì, ma nonostante le sconfitte abbiamo creato tante occasioni. Non voglio parlare di prima, mi sembra scorretto: a livello difensivo però corriamo meno rischi, a parte la partita con la Juventus. A detta di tutti i migliori in campo sono sempre stati i portieri avversari e avremmo meritato almeno i pareggi con Verona e Spezia”. Come sta Nandez?“Si è allenato a parte tutta la settimana, da ieri è in gruppo: gli abbiamo evitato scontri per precauzioni, Nahitan è recuperato. Purtroppo abbiamo perso Deiola e domani non ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) L’allenatore del, Leonardo, ha presentato in conferenza stampa il big match di domani che vedrà i suoi affrontare, ecco le sue parole, riportate dal portale centotrentuno.com. Pensava didi più su questa squadra prima del suo arrivo?“Per certi versi sì, ma nonostante le sconfitte abbiamo creato tante occasioni. Non voglio parlare di prima, mi sembra scorretto: a livello difensivo però corriamo meno rischi, a parte lacon la Juventus. A detta di tutti i migliori in campo sono sempre stati i portieri avversari e avremmo meritato almeno i pareggi con Verona e Spezia”. Come sta Nandez?“Si è allenato a parte tutta la settimana, da ieri è in gruppo: gli abbiamo evitato scontri per precauzioni, Nahitan è recuperato. Purtroppo abbiamo perso Deiola e domani non ...

