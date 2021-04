Scherzi a Parte: Alessia Marcuzzi rifiuta di condurre con Enrico Papi? Il perché (Di sabato 10 aprile 2021) Il settimanale OGGI aveva riportato la notizia della possibile conduzione di Alessia Marcuzzi nella nuova edizione di Scherzi a Parte, al fianco di Enrico Papi. La conduttrice, però, secondo DAGOSPIA, avrebbe rifiutato per un passato screzio con il collega. Scopriamo di cosa si tratta… Leggi anche: Isola dei Famosi: Andrea Cerioli invaghito di Elisa Isoardi? La confessione notturna Alessia Marcuzzi contro Enrico Papi? A rivelare i retroscena tra Alessia Marcuzzi e il conduttore di Scherzi a Parte, Enrico Papi, ci ha pensato Dagospia riportando alla luce un voltafaccia del passato! Scopriamo di cosa ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021) Il settimanale OGGI aveva riportato la notizia della possibile conduzione dinella nuova edizione di, al fianco di. La conduttrice, però, secondo DAGOSPIA, avrebbeto per un passato screzio con il collega. Scopriamo di cosa si tratta… Leggi anche: Isola dei Famosi: Andrea Cerioli invaghito di Elisa Isoardi? La confessione notturnacontro? A rivelare i retroscena trae il conduttore di, ci ha pensato Dagospia riportando alla luce un voltafaccia del passato! Scopriamo di cosa ...

