Reggio Calabria, i sindacati difendono il dott. Enzo Amodeo: “l’Asp continua a tenere comportamenti che non tutelano la salute dei cittadini” (Di sabato 10 aprile 2021) Ancora una nota stampa nei confronti del dott. Enzo Amodeo. Questa volta è la Segreteria FP CGIL comprensorio di Gioia Tauro a schierarsi al suo fianco. Il primario del reparto di Cardiologia dell’ospedale di Polistena infatti ha ricevuto un provvedimento dell’Asp di Reggio Calabria che ha revocato la delibera che concedeva altri quattro anni al noto e stimato professionista. Sarebbe questa una grave perdita per tutta la comunità della Piana che ha ridato vigore al Reparto e lo ha fatto assurgere agli onori della cronaca nazionale come Centro di Eccellenza. Di seguito il comunicato: “Compito essenziale di un’azienda Sanitaria dovrebbe essere quello di garantire il diritto alla salute “per tutti gli individui”, così come sancito dalla Carta Costituzionale e normato ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021) Ancora una nota stampa nei confronti del. Questa volta è la Segreteria FP CGIL comprensorio di Gioia Tauro a schierarsi al suo fianco. Il primario del reparto di Cardiologia dell’ospedale di Polistena infatti ha ricevuto un provvedimento deldiche ha revocato la delibera che concedeva altri quattro anni al noto e stimato professionista. Sarebbe questa una grave perdita per tutta la comunità della Piana che ha ridato vigore al Reparto e lo ha fatto assurgere agli onori della cronaca nazionale come Centro di Eccellenza. Di seguito il comunicato: “Compito essenziale di un’azienda Sanitaria dovrebbe essere quello di garantire il diritto alla“per tutti gli individui”, così come sancito dalla Carta Costituzionale e normato ...

