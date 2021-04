Qui Cagliari, sono 22 i convocati da Semplici in vista dell’Inter: l’elenco completo (Di sabato 10 aprile 2021) I convocati da Semplici per Inter-Cagliari Domani il Cagliari affronterà l’Inter allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nell’undicesima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. In vista della trasferta meneghina, Leonardo Semplici ha diramato l’elenco dei convocati, composto da 22 giocatori. PORTIERI: Aresti, Vicario, Ciocci DIFENSORI: Godin, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Asamoah, Lykogiannis, Rugani, Zappa, Walukiewicz, Carboni CENTROCAMPISTI: Nainggolan, Marin, Nandez, Duncan ATTACCANTI: Simeone, Joao Pedro, Pereiro, Cerri, Pavoletti L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 10 aprile 2021) Idaper Inter-Domani ilaffronterà l’Inter allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nell’undicesima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. Indella trasferta meneghina, Leonardoha diramatodei, composto da 22 giocatori. PORTIERI: Aresti, Vicario, Ciocci DIFENSORI: Godin, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Asamoah, Lykogiannis, Rugani, Zappa, Walukiewicz, Carboni CENTROCAMPISTI: Nainggolan, Marin, Nandez, Duncan ATTACCANTI: Simeone, Joao Pedro, Pereiro, Cerri, Pavoletti L'articolo proviene da intermagazine.

