Monza-Novara oggi in tv: data, orario e diretta streaming gara-2 semifinali Playoff A1 Femminile 2021 (Di sabato 10 aprile 2021) La Saugella Monza ospita la Igor Gorgonzola Novara: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match della seconda giornata delle semifinali dei Playoff Serie A1 Femminile 2020/2021. Le azzurre di Lavarini hanno al tie-break gara-1 ed ora proveranno a sfruttare il “match point” per il passaggio del turno. D’altra parte, le brianzole non hanno intenzione di cedere facilmente e proveranno ad allungare la serie a gara-3. Se è vero che Novara è riuscita a sconfiggere Monza dopo aver rimediato due sconfitte in regular season, i numeri delle brianzole in casa sono molto chiari: in stagione solo la corazzata Conegliano è riuscita ad ... Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) La Saugellaospita la Igor Gorgonzola: eccoe come vedere intv eil match della seconda giornata delledeiSerie A12020/. Le azzurre di Lavarini hanno al tie-break-1 ed ora proveranno a sfruttare il “match point” per il passaggio del turno. D’altra parte, le brianzole non hanno intenzione di cedere facilmente e proveranno ad allungare la serie a-3. Se è vero cheè riuscita a sconfiggeredopo aver rimediato due sconfitte in regular season, i numeri delle brianzole in casa sono molto chiari: in stagione solo la corazzata Conegliano è riuscita ad ...

