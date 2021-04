“La variante imprese” (Di sabato 10 aprile 2021) di Lorenza Morello, Presidente nazionale APM In questi giorni, in diverse città italiane, si sono verificate manifestazioni sfociate anche in atti di violenza. I manifestanti al grido “stremati e furibondi non ce la facciamo più” hanno chiesto di ridare loro la possibilità di svolgere le attività lavorative, oggi fermate dal governo per lockdown. I mezzi di comunicazione hanno subito dato la parola ai “soliti” opinionisti e politici, che volentieri frequentano i salotti televisivi, e le parole, nella stragrande maggioranza dei casi, sono state di condanna non per la protesta, ritenuta dai più (anche se il bonapartismo dei garantiti a vita non è certo mancato) comprensibile, ma per la violenza della protesta. Ebbene, è quasi banale scagliarsi contro chi fa violenza, ma è doveroso sottolineare come il progresso sociale sia da sempre avvenuto con atti di grande discontinuità, e ... Leggi su ilparagone (Di sabato 10 aprile 2021) di Lorenza Morello, Presidente nazionale APM In questi giorni, in diverse città italiane, si sono verificate manifestazioni sfociate anche in atti di violenza. I manifestanti al grido “stremati e furibondi non ce la facciamo più” hanno chiesto di ridare loro la possibilità di svolgere le attività lavorative, oggi fermate dal governo per lockdown. I mezzi di comunicazione hanno subito dato la parola ai “soliti” opinionisti e politici, che volentieri frequentano i salotti televisivi, e le parole, nella stragrande maggioranza dei casi, sono state di condanna non per la protesta, ritenuta dai più (anche se il bonapartismo dei garantiti a vita non è certo mancato) comprensibile, ma per la violenza della protesta. Ebbene, è quasi banale scagliarsi contro chi fa violenza, ma è doveroso sottolineare come il progresso sociale sia da sempre avvenuto con atti di grande discontinuità, e ...

