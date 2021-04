Isola dei Famosi 2021 | scoppia la passione | lo scoop

Leggi su howtodofor

(Di sabato 10 aprile 2021) Colpo di scena in Honduras: dopo il visconte Guglielmotti l'ex compagna di Matteo Salvini ha conquistato pure l'ex tronista di Uomini e Donne. Non si parla d'altro in queste ore.. Vediamo insieme cosa sta succedendo all'! Rivelazione inaspettata all'dei. Miryea Stabile ha confessato a Elisa Isoardi che Andrea Cerioli ha una cotta per l'ex conduttrice Rai. La Pupa l'ha spifferato durante un momento di confidenze con Elisa e Vera Gemma: le tre sono state eliminate al televoto e sono finite a Playa Esperanza, una sorta di ultima spiaggia. "Secondo me Andrea era un po’ invaghito di te, sì era invaghito. Perché vedevo che ti seguiva un po’. Secondo me c’è un certo feeling. Non dico da parte tua, ma sua, lui aveva questa cosa qui…", ha spiegato Miryea. "No dai. Lui mi faceva ridere, è simpatico, è bolognese, ...