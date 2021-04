Inter, attenta a quei due: Nainggolan e Godin cercano ‘vendetta’ (Di sabato 10 aprile 2021) Radja Nainggolan e Diego Godin sfidano da ex l’Inter Quella di domani tra Inter e Cagliari sarà una partita speciale per Radja Nainggolan e Diego Godin che proprio nella Milano nerazzurra sono passati di recente, senza però trovare la giusta consacrazione. Per loro due sarà una sfida nella sfida con l’obiettivo di ‘vendicarsi’ di un amore mai nato veramente. “Radja Nainggolan torna a San Siro da ex con il solo scopo di provare a tirare fuori il suo Cagliari dalla sabbie mobili della bassa classifica. Antonio Conte non ha creduto in lui e nonostante qualche tentativo di riavvicinamento non andato a buon fine, le due strade si sono irrimediabilmente allontanate tanto che il belga ha avuto il via libera per tornare nella sua seconda casa, la Sardegna”. ... Leggi su intermagazine (Di sabato 10 aprile 2021) Radjae Diegosfidano da ex l’Quella di domani trae Cagliari sarà una partita speciale per Radjae Diegoche proprio nella Milano nerazzurra sono passati di recente, senza però trovare la giusta consacrazione. Per loro due sarà una sfida nella sfida con l’obiettivo di ‘vendicarsi’ di un amore mai nato veramente. “Radjatorna a San Siro da ex con il solo scopo di provare a tirare fuori il suo Cagliari dalla sabbie mobili della bassa classifica. Antonio Conte non ha creduto in lui e nonostante qualche tentativo di riavvicinamento non andato a buon fine, le due strade si sono irrimediabilmente allontanate tanto che il belga ha avuto il via libera per tornare nella sua seconda casa, la Sardegna”. ...

