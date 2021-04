I funerali del principe Filippo | il nipote Harry torna dalla Royal Family Meghan | incinta | resterà in California

Leggi su open.online

(Di sabato 10 aprile 2021) Esplodono le salve di cannone in tutto il Regno Unito e nei territori d’oltremare: è l’omaggio del Regno al, morto ieri, 9 aprile, all’età di 99 anni. È il primo di otto giorni di lutto che porteranno aiin forma privata alla St George’s Chapel del Castello di Windsor. Alla cerimonia funebre, stando alle regole anti-Coronavirus, non potranno partecipare più di 30 persone. Tra loro, salvo grossi impedimenti, ci dovrebbe essere ildi, il quale ha rinunciato ai titoli reali trasferendosi a Los Angeles conMarkle, sua moglie. Quest’ultima, invece, in attesa del secondo figlio, dovrebbe restare in. È da circa un anno che i duchi di Sussex non incontrano la famiglia reale. Secondo i ...