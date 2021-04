Crotone | Cosmi | “Oggi non ci sono giustificazioni Abbiamo regalato la partita”

(Di sabato 10 aprile 2021) Serse, allenatore del, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la gara giocata dai suoi contro lo Spezia. Queste le sue parole:"Purtroppo sta diventando una consuetudine drammatica, perché è veramente un peccato sprecare tutto il lavoro fatto in settimana. Riusciamo a fare bene contro grandi avversari una prestazione positiva, riusciamo a far gol con una discreta facilità, però poi ne prendiamo.non ci, avevamo la possibilità di farne altri 8, regalarla, perché di questo si tratta, il pareggio sarebbe stato penalizzante, perderla è allucinante. Non lo meritavamo. Veniamo da diverse batoste.siamo andati in vantaggio meritatamente, poi sul finalevenuti fuori questi episodi. Che poi non ...

... dall'altra parteopta per il 3 - 5 - 2 con Simy e Ounas a reggere l'attacco. Dopo dieci minuti propositivi lo Spezia subisce la prima occasione da gol creata dal. Petriccione al 12' ...Amarissima sconfitta, la quarta di fila, per ilche era riuscito ad andare due volte in ... Bloccati a 15 punti, ora per gli uomini dila salvezza sembra quasi una "mission ...LA SPEZIA (ITALPRESS) – Lo Spezia batte il Crotone 3-2 allo scadere, conquistando 3 punti che hanno tanto il sapore della salvezza per i liguri ...Rimonta col brivido per lo Spezia che supera il Crotone nel recupero: altra beffa tremenda per ... Un uno-due micidiale che condanna Cosmi. SPEZIA (4-3-3): Provedel 6; Ferrer 5.5 (70' Vignali 6), ...