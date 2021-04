Chiara Ferragni fa volare i titoli di Tod’s in Borsa (Di sabato 10 aprile 2021) Chiara Ferragni trasforma in oro tutto ciò che tocca, ma qual è il segreto del suo successo, anche ora che è nel Cda di Tod’s Solo ieri è stata data la notizia dell’ingresso di Chiara Ferragni nel Consiglio di amministrazione di Tod’s, ma subito l’azienda, che è quotata in Borsa, chiude con il segno positivo. Il giorno precedente Tod’s aveva capitalizzato 945 milioni di euro e ora ha raggiunto la cifra di quasi 1.040 milioni, con un rialzo del 14%. La scelta di Tod’s, dunque, non si è rivelata vincente solo per motivi legati al target di riferimento a cui la Ferragni si rivolge, ma anche per la posizione in Borsa dell’azienda di Diego Della Valle. Ma perché Chiara ... Leggi su 361magazine (Di sabato 10 aprile 2021)trasforma in oro tutto ciò che tocca, ma qual è il segreto del suo successo, anche ora che è nel Cda diSolo ieri è stata data la notizia dell’ingresso dinel Consiglio di amministrazione di, ma subito l’azienda, che è quotata in, chiude con il segno positivo. Il giorno precedenteaveva capitalizzato 945 milioni di euro e ora ha raggiunto la cifra di quasi 1.040 milioni, con un rialzo del 14%. La scelta di, dunque, non si è rivelata vincente solo per motivi legati al target di riferimento a cui lasi rivolge, ma anche per la posizione indell’azienda di Diego Della Valle. Ma perché...

