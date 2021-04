WTA Bogotà: Zidansek – Errani, dove vederla in streaming e in diretta (Di venerdì 9 aprile 2021) dove vedere in streaming e in diretta il match di tennis che vede di fronte l’azzurra Sara Errani opposta a Tamara Zidansek. Non solo azzurri impegnati nei tornei di tennis del circuito ATP, con Lorenzo Sonego che poco fa ha staccato il biglietto per la semifinale dell’ATP di Cagliari e Lorenzo Musetti che cerca di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 9 aprile 2021)vedere ine inil match di tennis che vede di fronte l’azzurra Saraopposta a Tamara. Non solo azzurri impegnati nei tornei di tennis del circuito ATP, con Lorenzo Sonego che poco fa ha staccato il biglietto per la semifinale dell’ATP di Cagliari e Lorenzo Musetti che cerca di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

livetennisit : WTA Bogotà e Charleston: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Sara Errani (LIVE) - federtennis : ???? @SaraErrani va a caccia di un posto nelle SF del #WTA di Bogotá: alle 17:00, in diretta su @SuperTennisTv, il ma… - TennisWorldit : Wta Bogotà/Charleston - 'Salta' il derby italiano ai quarti. Barty ok, Muguruza ko - TennisWebMag : @SaraErrani sarà in campo oggi nei quarti di finale del WTA 250 di Bogotà, contro la slovena Tamara Zidansek, che i… - sportface2016 : #tennis #WtaBogotà 2021, l'ordine di gioco di venerdì 9 aprile: ecco gli orari e il programma completo di giornata -