Thunder Force, la recensione: una risata vi salverà (forse) (Di venerdì 9 aprile 2021) La recensione di Thunder Force, arrivato su Netflix: il film di supereroine diretto da Ben Falcone affida alle risate la vera ancora di salvezza. "Ma l'impresa eccezionale, dammi retta, è essere normali". Quante volte abbiamo canticchiato, ripetuto, citato tra sospiri e auto-incoraggiamenti, questo verso di Lucio Dalla? Tante, tantissime. Perché in quelle poche parole si nasconde la voglia e il desiderio di andare oltre le proprie paure, i propri limiti. Nessun super-potere, se non quello - più arduo da controllare e interiorizzare - di essere se stessi. Come cercheremo di sottolineare in questa nostra recensione di Thunder Force, Emily (Octavia Spencer) e Lydia (Melissa McCarthy) potranno essere investite da superpoteri ricevuti da trattamenti giornalieri, ma è nella loro amicizia, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 aprile 2021) Ladi, arrivato su Netflix: il film di supereroine diretto da Ben Falcone affida alle risate la vera ancora di salvezza. "Ma l'impresa eccezionale, dammi retta, è essere normali". Quante volte abbiamo canticchiato, ripetuto, citato tra sospiri e auto-incoraggiamenti, questo verso di Lucio Dalla? Tante, tantissime. Perché in quelle poche parole si nasconde la voglia e il desiderio di andare oltre le proprie paure, i propri limiti. Nessun super-potere, se non quello - più arduo da controllare e interiorizzare - di essere se stessi. Come cercheremo di sottolineare in questa nostradi, Emily (Octavia Spencer) e Lydia (Melissa McCarthy) potranno essere investite da superpoteri ricevuti da trattamenti giornalieri, ma è nella loro amicizia, ...

Advertising

klausbachi1 : RT @WeCinema: Nuove supereroine, ma anche nuovi criminali. Tra scosse elettriche involontarie e autobus lanciati in aria, @melissamccarthy… - moviestruckers : #ThunderForce, recensione del film con #MelissaMcCarthy e #OctaviaSpencer - cinemaniaco_fb : ?????????????? Thunder Force: Tutto ciò che c’è da sapere sul film con Melissa McCarthy e Octavia Spencer… - CinemApp_Cinema : Nuove supereroine, ma anche nuovi criminali. Tra scosse elettriche involontarie e autobus lanciati in aria,… - flamanc24 : RT @WeCinema: Nuove supereroine, ma anche nuovi criminali. Tra scosse elettriche involontarie e autobus lanciati in aria, @melissamccarthy… -