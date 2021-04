The Last of Us, remake PS5 passa da un team interno a Naughty Dog creando malumori – Notizia – PS3Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 9 aprile 2021) Il progetto di un remake di The Last of Us per PS5 è stato tolto a un team interno Sony per essere assegnato allo studio autore del gioco, Naughty Dog, creando malumori.. Il remake di The Last of Us per PS5 esiste, a quanto pare, e ci stava lavorando un team interno di Sony che finora ha svolto parecchie commissioni per l’azienda giapponese, supportando lo sviluppo di svariati titoli senza però prendersi mai alcun merito. È fondamentalmente questa la storia del Visual Arts Service Group, uno studio che non ha neppure un nome ufficiale ma che ha contribuito in maniera … Notizie giochi PlayStation 3 L'articolo The Last of Us, remake PS5 passa da un ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 9 aprile 2021) Il progetto di undi Theof Us per PS5 è stato tolto a unSony per essere assegnato allo studio autore del gioco,Dog,.. Ildi Theof Us per PS5 esiste, a quanto pare, e ci stava lavorando undi Sony che finora ha svolto parecchie commissioni per l’azienda giapponese, supportando lo sviluppo di svariati titoli senza però prendersi mai alcun merito. È fondamentalmente questa la storia del Visual Arts Service Group, uno studio che non ha neppure un nome ufficiale ma che ha contribuito in maniera … Notizie giochi PlayStation 3 L'articolo Theof Us,PS5da un ...

