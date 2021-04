“Sono pentito”. Sconto di pena per Sy, il senegalese che minacciò la strage di bimbi sul bus (video) (Di venerdì 9 aprile 2021) “Mi Sono pentito”. E scatta lo Sconto di pena per Ousseynou Sy, evidentemente convincente. I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Milano hanno parzialmente riformato, riducendola da 24 a 19 anni, la condanna in primo grado nei confronti dell’autista di origine senegalese che il 20 marzo 2019 dirottò e incendiò a San Donato Milanese, in provincia di Milano, un bus con a bordo 51 studenti di Crema e tre accompagnatori. Sulla vicenda fu anche realizzato un docufilm ma gira anche un video nel quale Sy insultava anche gli italiani e un altro in cui dichiarava di sentire voci che gli chiedevano di uccidere i bambini… Sconto di pena per Sy in Corte di Appello Sy ha ascoltato la sentenza in videocollegamento dal carcere di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 aprile 2021) “Mi”. E scatta lodiper Ousseynou Sy, evidentemente convincente. I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Milano hanno parzialmente riformato, riducendola da 24 a 19 anni, la condanna in primo grado nei confronti dell’autista di origineche il 20 marzo 2019 dirottò e incendiò a San Donato Milanese, in provincia di Milano, un bus con a bordo 51 studenti di Crema e tre accompagnatori. Sulla vicenda fu anche realizzato un docufilm ma gira anche unnel quale Sy insultava anche gli italiani e un altro in cui dichiarava di sentire voci che gli chiedevano di uccidere i bambini…diper Sy in Corte di Appello Sy ha ascoltato la sentenza incollegamento dal carcere di ...

