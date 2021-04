Sampdoria | Ranieri ha deciso | niente rinnovo | sarà addio

(Di venerdì 9 aprile 2021) Claudioavrebbedi non rinnovare il suo contratto con lae direa fine stagione Sempre più concreta la possibilità che nonClaudioa guidare lanella stagione 2021/22. A quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico avrebbe già preso la decisione di non rinnovare il proprio contratto e l’avrebbe comunicata al presidente Massimo Ferrero. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L’interruzione del rapporto quindi sarebbe per volontà dello stesso allenatore e, se confermata, spiegherebbe anche gli svariati sondaggi che il presidente dellastarebbe effettuando per individuare e chiudere il suo sostituto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

