Sampdoria | addio Ranieri | avrebbe comunicato sua decisione alla società

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 9 aprile 2021) Una salvezza ormai ottenuta da tempo ma un feeling, probabilmente, che si è rotto. Lae Claudiopotrebbero dirsial termine della stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport il tecnico di Testaccioinformato a tal proposito il presidente Ferrero che sarebbe già al lavoro per trovare il suo sostituto.: è?caption id="attachment 1053607" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionDopo i rumors arrivati in queste ore su presunti contatti tra il patron blucerchiato e alcuni mister, sembra proprio che la storia tra ladi Genova esia giunta al termine. Arrivato nel 2019 in sostituzione di Eusebio Di Francesco, Sir Claudio ...