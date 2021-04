Quante posizioni guadagna Lorenzo Sonego in classifica con la semifinale a Cagliari? Proiezioni ranking ATP (Di venerdì 9 aprile 2021) Lorenzo Sonego prosegue nel suo eccellente momento di forma e si qualifica alle semifinali del torneo ATP 250 di Cagliari. Il tennista italiano ha sconfitto Yannick Hanfmann sulla terra rosa, imponendosi in rimonta contro il sempre insidioso tedesco: dopo aver perso il primo set ed essersi trovato sotto per 3-5 nella seconda frazione, il piemontese ha rialzato al testa e ha saputo trionfare in maniera brillante. Il 25enne può così proseguire la propria avventura e domani tornerà in campo per incrociare il forte statunitense Taylor Fritz. Lorenzo Sonego si conferma il quarto miglior tennista d’Italia alle spalle di Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Jannik Sinner. Il risultato odierno permette all’azzurro di issarsi alla 33ma posizione del ranking ATP con 1759 punti all’attivo. Vincendo ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021)prosegue nel suo eccellente momento di forma e si qualifica alle semifinali del torneo ATP 250 di. Il tennista italiano ha sconfitto Yannick Hanfmann sulla terra rosa, imponendosi in rimonta contro il sempre insidioso tedesco: dopo aver perso il primo set ed essersi trovato sotto per 3-5 nella seconda frazione, il piemontese ha rialzato al testa e ha saputo trionfare in maniera brillante. Il 25enne può così proseguire la propria avventura e domani tornerà in campo per incrociare il forte statunitense Taylor Fritz.si conferma il quarto miglior tennista d’Italia alle spalle di Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Jannik Sinner. Il risultato odierno permette all’azzurro di issarsi alla 33ma posizione delATP con 1759 punti all’attivo. Vincendo ...

