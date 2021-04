Quakes | uniti si vince

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 10 aprile 2021) Sabato 17 aprile parte la Regular Season della MLS e dalle parti di San Jose, California, l’attesa dei tifosi per la locale squadra, gli Earth, si ravvisa nell’aria. A rendere effervescente l’atmosfera, oltre la novità del ritorno allo stadio per un totale del venti per cento della capienza grazie alla robusta campagna di vaccinazione contro il covid19 in atto nello stato, è anche l’interessante campagna acquisti effettuata dal club. L’arrivo del talentuoso centrocampista Eduardo ’Chofis’ Lopez, unito ad un aumento … Continua L'articolo proviene da il manifesto.