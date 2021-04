Oroscopo Leone, domani 10 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di venerdì 9 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 10 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone. Venere vi ha presi completamente sotto la sua ala, carissimi Leone! La sua guida dovrebbe portarvi ad eccellere in qualsiasi cosa vi fissiate in mente in questa giornata, accrescendo la stima che nutrite per voi stessi e la consapevolezza dei traguardi che volete raggiungere! Tuttavia, Giove, Saturno e Urano remano contro di voi, rendendovi più suscettibili e nervosi, dovreste cercare di mantenere sempre la calma perché siete delle teste calde e i litigi sono veramente distruttivi. Leggi ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 10? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Venere vi ha presi completamente sotto la sua ala, carissimi! La sua guida dovrebbe portarvi ad eccellere in qualsiasi cosa vi fissiate in mente in questa giornata, accrescendo la stima che nutrite per voi stessi e la consapevolezza dei traguardi che volete raggiungere! Tuttavia, Giove, Saturno e Urano remano contro di voi, rendendovi più suscettibili e nervosi, dovreste cercare di mantenere sempre la calma perché siete delle teste calde e i litigi sono veramente distruttivi. Leggi ...

Advertising

BlitzQuotidian0 : Oroscopo della settimana dal 9 aprile per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni - infoitcultura : Oroscopo per il Leone e per tutti i segni di oggi 8 e domani 9 aprile - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete | Toro | Gemelli | Cancro | Leone e Vergine | Venerdì 9 aprile 2021 - infoitcultura : Oroscopo per il Leone e per tutti i segni di oggi 9 e domani 10 aprile - controcampus : Sei tra i segni favoriti di oggi... ??scopri cosa può succederti?? ? #oroscopo #zodiaco #branko? Venerdì 9 aprile 202… -