Morta partorendo un feto | medico a giudizio

(Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Responsabilità colposa per morte e lesioni personali in ambito sanitario che è più semplicemente rubricato come omicidio colposo. Per questo reato è stata rinviata ala dottoressa dell’ospedale napoletano Vecchio Pellegrini. Questo perché il 15 gennaio del 2019 non si accorse che Anna Siena era incinta. La donna aveva infatti forti dolori da tre giorni. E fu rimandata a casa senza alcun esame diagnostico di approfondimento. Lo ha deciso il gup di Napoli Francesco De Falco Giannone davanti al quale oggi è stata celebrata l’udienza preliminare. Il processo prenderà il via alle 9 del 28 gennaio 2022 dinanzi al giudice monocratico del Tribunale partenopeo Giovanna Napolitano. Anna Siena, che ebbe una gravidanza criptica, ovvero era incinta ma non se ne era accorta e morì in ospedale a Napoli, il 18 gennaio 2019, senza sapere di ...