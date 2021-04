L’Oms dice che non ci sono dati per per raccomandare un “mix” tra vaccini (Di venerdì 9 aprile 2021) La Francia ha deciso, anche se manca ancora la nota ufficiale, di effettuare la seconda dose con altro vaccino per tutti gli under 55 transalpini che hanno ricevuto – in prima somministrazione – il prodotto anti-Covid di Astrazeneca. Una posizione che risulta essere un unicum a livello mondiale e che non trova conferme in alcuno studio effettuato finora. E la posizione dell’Organizzazione Mondiale della Salute ribadisce quanto già indicato in passato: non ci sono dati per effettuare – con certezza – questo mix tra vaccini. Seconda dose con altro vaccino al posto di Astrazeneca, la posizione delL’Oms “Lasciatemi essere molto chiaro su questo: non ci sono dati disponibili per raccomandarlo in questo momento – ha detto quest’oggi in conferenza stampa, Rogerio Pinto de Sa Gaspar, direttore ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) La Francia ha deciso, anche se manca ancora la nota ufficiale, di effettuare la seconda dose con altro vaccino per tutti gli under 55 transalpini che hanno ricevuto – in prima somministrazione – il prodotto anti-Covid di Astrazeneca. Una posizione che risulta essere un unicum a livello mondiale e che non trova conferme in alcuno studio effettuato finora. E la posizione dell’Organizzazione Mondiale della Salute ribadisce quanto già indicato in passato: non ciper effettuare – con certezza – questo mix tra. Seconda dose con altro vaccino al posto di Astrazeneca, la posizione del“Lasciatemi essere molto chiaro su questo: non cidisponibili per raccomandarlo in questo momento – ha detto quest’oggi in conferenza stampa, Rogerio Pinto de Sa Gaspar, direttore ...

