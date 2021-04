L' omaggio di Harry e Meghan al principe Filippo | Mancherai molto

(Di venerdì 9 aprile 2021) Anche ile la moglieMarkle rendonoal. Il sito web dei duchi del Sussex è stato trasformato in una pagina in ricordo del duca di Edimburgo. Un breve messaggio, in campo scuro, recita: “Nell’amato ricordo di Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo. 1921-2021. Grazie per il tuo servizio,”. Anche dopo il suo trasferimento negli Stati Uniti, fanno notare gli osservatori delle vicende della Royal Family,ha mantenuto uno stretto legame col nonno.potrebbe a breve volare in Inghilterra da Los Angeles per partecipare ai funerali di. Più improbabile, a causa della gravidanza, la presenza di, secondo ...

