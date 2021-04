Incendio in un appartamento | morta una donna

Advertising

CorriereCitta : Terribile incendio a Latina, appartamento distrutto dalle fiamme: morta una donna (VIDEO) - GazzettinoGolfo : - Incendio in appartamento, muore una donna - - LatinaQTW : Tragedia a Borgo Grappa; donna resta uccisa nell'incendio del suo appartamento - vvfveneto : #9aprile #Cervarese(PD), la notte scorsa #incendio di un’auto a Montemerlo si estende all’attigua abitazione: nessu… - HTO_tv : Vigili del Fuoco – Cervarese Santa Croce Loc. Montemerlo (PD), Fiat Panda si incendia: fumo e calore danneggiano l’… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio appartamento

Questa mattina, una donna di 62 anni è morta a Borgo Grappa, frazione di Latina, in seguito ad undivampato nel suo. Una donna di 62 anni , di cui non si conosce l'identità, è morta questa mattina a Borgo Grappa , frazione di Latina . La vittima si trova sola nella sua ...L'si sarebbe sviluppato in una delle stanze della casa. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini che hanno notato il fumo uscire dall'. Le fiamme sono state rapidamente spente, ...Una donna di 62 anni è morta all'interno di un appartamento andato a fuoco a Latina, in località Borgo Grappa al confine con il comune di Sabaudia ...dove la mattina di venerdì 9 aprile una signora di 62 anni è morta per intossicazione a seguito dell’incendio del proprio appartamento in via Golfo degli Aranci. La donna, invalida ...