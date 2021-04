Il lavoratore ArcelorMittal licenziato dopo un post sulla fiction con la Ferilli (Di venerdì 9 aprile 2021) Il sindacato Usb ha indetto uno sciopero a oltranza: 'Gravissimo attacco alla demarcazione e in particolare alla libertà di espressione e ... Leggi su today (Di venerdì 9 aprile 2021) Il sindacato Usb ha indetto uno sciopero a oltranza: 'Gravissimo attacco alla demarcazione e in particolare alla libertà di espressione e ...

Advertising

contropiano : Un lavoratore ArcelorMittal, licenziato per aver condiviso un post su Facebook che invitava a seguire la fiction “S… - Today_it : Il lavoratore ArcelorMittal licenziato dopo un post sulla fiction con la Ferilli - fulviagr : RT @peacelink: 'Io, licenziato da #ArcelorMittal per un post condiviso mentre ero sul divano' --- Riccardo Cristello è il lavoratore licenz… - SonDandelion : RT @peacelink: 'Io, licenziato da #ArcelorMittal per un post condiviso mentre ero sul divano' --- Riccardo Cristello è il lavoratore licenz… - peacelink : 'Io, licenziato da #ArcelorMittal per un post condiviso mentre ero sul divano' --- Riccardo Cristello è il lavorato… -