Friuli Venezia Giulia in ZONA ARANCIONE dal 12 aprile (Di venerdì 9 aprile 2021) ZONA ARANCIONE per Lombardia, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana. ZONA rossa con regole e divieti più rigidi per la Sardegna. Lo prevede l’ordinanza che il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in giornata sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. Nelle regioni che passano in ARANCIONE aprono i negozi, parrucchieri, centri estetici.Sono liberi gli spostamenti all’interno del proprio Comune I cambi di colore saranno in vigore a partire dal 12 aprile. Leggi su udine20 (Di venerdì 9 aprile 2021)per Lombardia, Calabria, Emilia Romagna,, Piemonte e Toscana.rossa con regole e divieti più rigidi per la Sardegna. Lo prevede l’ordinanza che il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in giornata sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. Nelle regioni che passano inaprono i negozi, parrucchieri, centri estetici.Sono liberi gli spostamenti all’interno del proprio Comune I cambi di colore saranno in vigore a partire dal 12

Ultime Notizie dalla rete : Friuli Venezia Italia in arancione ,4 regioni in rosso 17.44 Italia in arancione ,4 regioni in rosso Passano in zona arancione Calabria, Emilia Romagna,Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana, mentre la Sardegna entra in zona rossa nella quale restano Campania, Puglia e Valle d'Aosta. Queste i cambiamenti annunciati dal ministro della ...

Il Friuli Venezia Giulia ritorna arancione Il Friuli Venezia Giulia passa in arancione da lunedì 12 aprile. Questa la novità di oggi dopo l'aggiornamento dei colori. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza , sulla base dei dati e delle ...

Friuli Venezia Giulia in zona arancione, in presenza medie e 50% superiori Orizzonte Scuola Covid, Spirlì: Calabria in zona arancione da lunedì Nella zona rossa troviamo Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Puglia e Calabria. La situazione attuale è questa: nove regioni sono in zona rossa ...

Covid, 6 Regioni passano in arancione. Sardegna in rosso Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana tornano in zona arancione, mentre la Sardegna va in Rosso – In discesa indice Rt e incidenza – Il Governo cerca un ...

