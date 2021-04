“Falsi dati sui vaccini”, arriva la denuncia per De Luca (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Codacons Campania nella giornata di domani denuncerà alle Procure dei capoluoghi di provincia campani il Governatore Vincenzo De Luca per aver comunicato – si legge in una nota – “in data odierna dati Falsi sulle reali vaccinazioni eseguite in Campania sempre alla data odierna, smentendo di fatto gli stessi dati riportati sul sito della Regione in data 9/04/2021”. “Le vaccinazione effettuate sono 740.967 come prima dose e non 1.000.000, mentre sono 276.643 come seconda dose e non il 40% di 1.000.000. Ai sensi dell’art.661 Codice Penale Dispositivo dell’art. 661 Codice Penale I – Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Codacons Campania nella giornata di domani denuncerà alle Procure dei capoluoghi di provincia campani il Governatore Vincenzo Deper aver comunicato – si legge in una nota – “in data odiernasulle reali vaccinazioni eseguite in Campania sempre alla data odierna, smentendo di fatto gli stessiriportati sul sito della Regione in data 9/04/2021”. “Le vaccinazione effettuate sono 740.967 come prima dose e non 1.000.000, mentre sono 276.643 come seconda dose e non il 40% di 1.000.000. Ai sensi dell’art.661 Codice Penale Dispositivo dell’art. 661 Codice Penale I – Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se ...

