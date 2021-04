Dramma Don Giuseppe Bortolas | ricoverato in gravissime condizioni

Leggi su viagginews

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ancora una brutta notizia: malore per Don, trovato a terra in stato di ipotermia dal vescovo e dalle suore nella chiesa franata Da alcuni giorni era molto preoccupato per la chiesa di Valle di Cadore, in provincia di Belluno, visto che rischiava il crollo dopo la frana avvenuta poco tempo fa. Così il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com