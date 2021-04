Draghi definisce Erdogan ‘dittatore’ | l’ipocrisia di una posizione logicamente insostenibile

(Di venerdì 9 aprile 2021) di Pietro De Sarlo Io sono nessuno, e in quanto tale rivendico il privilegio di dire la prima minch**a che mi passa per la testa al bar dello sport e sui social, in pubblico e in privato. La Costituzione me lo garantisce e il vero limite alla mia libertà di espressione, oltre ai pochi casi previsti dalla legge, è il rispetto di me stesso. Posso dire cheè un dittatore? Sì, posso dire anche peggio. Che è un maleducato? Sì, quasi quanto Michel. Che i musulmani e i turchi mi stanno antipatici? Alcuni sì e alcuni no, come i cattolici, gli italiani e i tedeschi. Angela Merkel mi sta antipatica: ha quasi frantumato l’Europa imponendo ai greci e agli europei lacrime e sangue: inutili, visti i risultati. Sel’avesse lasciata in piedi avrei meschinamente goduto. Ursula Von Der Leyen invece mi è simpatica. È un donnino dall’aspetto gracile ma che ...

