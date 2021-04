D’Aversa | “Non si può crocifiggere Gervinho per una partita sottotono”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 9 aprile 2021) Roberto, tecnico ducale, ha parlato anche di Mihaila ein conferenza stampa, alla vigilia della gara contro il Milan: Come sta?“Mi aspettavo la domanda su Mihaila, perché se n’è parlato tanto ed è un po’ di tempo che si parla solo dell’utilizzo dell’allenatore da parte di Mihaila. A me non piace parlare dei singoli, ma quando sono arrivato aveva fatto unaMihaila, da quando sono qui ha fatto un numero di presenze importanti, ma non per le qualità, perché ha qualità enormi, ma perché veniva da un infortunio. Nella gestione si è tenuto il conto che potesse avere qualche problematica, ma negli ultimi anni non c’è fiducia nell’allenatore quando fa una una scelta o meno. A volte si mette in dubbio la professionalità dell’allenatore. Mihaila non stava benissimo in nazionale, è rientrato in ...