Covid | terapie intensive piene E si teme l’effetto Pasqua

(Di venerdì 9 aprile 2021) Negli ospedali bergamaschi. Pezzoli (Papa Giovanni): guardia alta ancora per diverso tempo. Keim (Asst Bergamo Est): si accumulano ritardi nelle cure per altre malattie.

...una porta su una possibile terapia precoce nelle persone che mostrano i primi sintomi da- 19. si legge che: le caratteristiche demografiche, le comorbidità esistenti e leconcomitanti ...Ricoveri eintensive pernel Lazio Sono 52180 i casi attualmente positivi in tutta la regione: di questi 3228 sono ricoverati, 382 in terapia intensiva e 48570 in isolamento domiciliare.In Toscana sono 204.347 i casi di positività al Coronavirus, 937 in più rispetto a ieri (918 confermati con tampone molecolare e 19 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispett ...Destinare tutti i dieci letti di terapia intensiva a disposizione del Delta ai pazienti Covid ha reso molto più complessa la gestione della sanità non legata all’emergenza epidemiologica.