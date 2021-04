Covid, nuovamente in risalita i casi in Abruzzo, oggi 351 positivi e 15 decessi (Di venerdì 9 aprile 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 67506 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 351 nuovi casi (di età compresa tra 7 mesi e 93 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 62, di cui 23 in provincia dell’Aquila, 12 in provincia di Pescara, 18 in provincia di Chieti e 9 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 15 nuovi casi e sale a 2227 (di età compresa tra 74 e 98 anni, 7 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Pescara e 3 in provincia dell’Aquila). Del totale odierno, 6 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 9 aprile 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 67506 ial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 351 nuovi(di età compresa tra 7 mesi e 93 anni). Icon età inferiore ai 19 anni sono 62, di cui 23 in provincia dell’Aquila, 12 in provincia di Pescara, 18 in provincia di Chieti e 9 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 15 nuovie sale a 2227 (di età compresa tra 74 e 98 anni, 7 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Pescara e 3 in provincia dell’Aquila). Del totale odierno, 6sono riferiti aavvenuti nei giorni scorsi e comunicati solodalle Asl. Nel numero dei ...

