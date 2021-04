Copasir, Tensione Salvini-Meloni sulla presidenza. Cosa sta succedendo (Di venerdì 9 aprile 2021) Il nodo della presidenza del Copasir continua a infiammare il centrodestra accendendo i toni dello scontro tra Lega e Fratelli d’Italia. I presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati, se ne sono di fatto lavati le mani, facendo presente al presidente del comitato di controllo parlamentari dei servizi, il leghista Raffaele Volpi, la loro impossibilità a intervenire e aprendo così la strada a un accordo politico che sembra, tuttavia, difficile da trovare. Dopo il cambio della maggioranza determinato dall’avvento dell’esecutivo Draghi la guida del Copasir viene rivendicata con forza dalla leader di FdI Giorgia Meloni sulla base della legge, che dispone appunto che il Comitato sia presieduto da un esponente delle opposizioni. Fico e Casellati sostengono che nessuno può costringere ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 aprile 2021) Il nodo delladelcontinua a infiammare il centrodestra accendendo i toni dello scontro tra Lega e Fratelli d’Italia. I presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati, se ne sono di fatto lavati le mani, facendo presente al presidente del comitato di controllo parlamentari dei servizi, il leghista Raffaele Volpi, la loro impossibilità a intervenire e aprendo così la strada a un accordo politico che sembra, tuttavia, difficile da trovare. Dopo il cambio della maggioranza determinato dall’avvento dell’esecutivo Draghi la guida delviene rivendicata con forza dalla leader di FdI Giorgiabase della legge, che dispone appunto che il Comitato sia presieduto da un esponente delle opposizioni. Fico e Casellati sostengono che nessuno può costringere ...

