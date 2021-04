Concorso Comune Salerno, 3 avvocati a tempo indeterminato: come partecipare e cosa studiare (Di venerdì 9 aprile 2021) Nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 02-04-2021 è stato pubblicato il bando per un nuovo Concorso Comune Salerno. come previsto dal Piano dei Fabbisogni di personale 2020-2022, verranno assunti 3 avvocati a tempo pieno e indeterminato. Nella selezione, per determinare il punteggio della graduatoria di merito, verranno valutati i titoli e il punteggio ottenuto nelle prove. La domanda di partecipazione può essere inoltrata fino al 2 maggio 2021. Vediamo come è strutturato il Concorso e chi può accedervi. Concorsi Campania: ecco i bandi pubblicati Concorso Comune Salerno: requisiti di accesso Al Concorso avvocati Salerno possono ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 9 aprile 2021) Nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 02-04-2021 è stato pubblicato il bando per un nuovoprevisto dal Piano dei Fabbisogni di personale 2020-2022, verranno assunti 3pieno e. Nella selezione, per determinare il punteggio della graduatoria di merito, verranno valutati i titoli e il punteggio ottenuto nelle prove. La domanda di partecipazione può essere inoltrata fino al 2 maggio 2021. Vediamoè strutturato ile chi può accedervi. Concorsi Campania: ecco i bandi pubblicati: requisiti di accesso Alpossono ...

