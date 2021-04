Call of Duty Warzone su console si aggiorna all'infinito in un bug assurdo. Raven ha una soluzione (Di venerdì 9 aprile 2021) Alcuni giocatori di Call of Duty: Warzone su console si trovano bloccati in un ciclo di aggiornamento infinito che impedisce loro di giocare, ma lo sviluppatore Raven Software ha una soluzione che potete provare per risolvere il problema. Il problema è emerso con l'ultimo aggiornamento di Warzone lanciato di recente. Alcuni giocatori delle varie versioni console di Warzone hanno scoperto che il gioco installa continuamente l'aggiornamento. Potreste provare a risolvere disinstallando l'intero gioco e reinstallandolo, ma la bacheca Trello pubblica di Raven Software per il monitoraggio dei problemi e degli aggiornamenti di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 aprile 2021) Alcuni giocatori diofsusi trovano bloccati in un ciclo dimentoche impedisce loro di giocare, ma lo sviluppatoreSoftware ha unache potete provare per risolvere il problema. Il problema è emerso con l'ultimomento dilanciato di recente. Alcuni giocatori delle varie versionidihanno scoperto che il gioco installa continuamente l'mento. Potreste provare a risolvere disinstallando l'intero gioco e reinstallandolo, ma la bacheca Trello pubblica diSoftware per il monitoraggio dei problemi e deglimenti di ...

