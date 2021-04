(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. – (Adnkronos) – “Il Pepp, il piano di emergenza antipandemico, è caratterizzato da una totale flessibilità: sarà sedi più lo faremo, ma potremmo anchemeno”. Lo ribadisce la presidente della Bce Christinein un’intervista a Cnbc, spiegando che alla vigilia dell’ultima riunione del Consiglio Direttivo “avevamo visto una rapida crescita, non desiderata e non voluta, dei rendimenti dei titoli sovrani”. Di lì la decisione di ribadire che la Bce “non vuole che i rischi di un irrigidimento delle condizioni finanziarie potessero minacciare la ripresa”. E “i mercati hanno capito” ha concluso.Quanto alle mosse future, laha spigato come un futuro ‘tapering’ – ovvero l’alleggerimento del bilancio della Bce – “non potrà essere discusso negli stessi ...

Advertising

infoiteconomia : Covid, Lagarde (Bce): Se necessario pronti a spendere di più - infoiteconomia : Covid, Lagarde (Bce): Ripresa veloce nella seconda metà dell’anno - MonicaSetta : RT @fisco24_info: Bce, Lagarde: 'Se necessario pronti a spendere di più': 'Il piano di emergenza antipandemico è caratterizzato da una tota… - lifestyleblogit : Bce, Lagarde: 'Se necessario pronti a spendere di più' - - zazoomblog : Bce: Lagarde difficile confrontare interventi stimoli Europa e Usa - #Lagarde #difficile #confrontare -

Ultime Notizie dalla rete : Bce Lagarde

Adnkronos

Lo sottolinea la presidente dellaChristinein un'intervista a Cnbc, spiegando come nonostante le apparenze l'entità degli interventi fra le due sponde dell'Atlantico non sono molto ...Lo ribadisce la presidente dellaChristinein un'intervista a Cnbc, spiegando che alla vigilia dell'ultima riunione del Consiglio Direttivo "avevamo visto una rapida crescita, non ..."Se necessario spendere di più lo faremo". Lo ribadisce la presidente della Bce Christine Lagarde in un'intervista a Cnbc, assicurando che "il piano di emergenza antipandemico (Pepp) è caratterizzato ...La stessa Lagarde ha chiarito che se “l’inflazione è aumentata ... Per questo aumenta il pressing anche della Bce sugli Stati Ue per approvare alla svelta gli aiuti europei: un’erogazione ritardata ...