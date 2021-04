Andrea figlio Maurizio Vandelli: un legame importante (Di venerdì 9 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Andrea è il figlio di Maurizio Vandelli, noto cantante italiano. Ma addentriamoci nella sua vita privata e scopriamo chi è il figlio. Maurizio Vandelli quest’oggi sarà ospite nel programma Oggi è un altro Giorno. Il nome del cantante lo associamo al gruppo Equipe 84, il quale gli diede un grande successo. Con la sua musica Leggi su youmovies (Di venerdì 9 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è ildi, noto cantante italiano. Ma addentriamoci nella sua vita privata e scopriamo chi è ilquest’oggi sarà ospite nel programma Oggi è un altro Giorno. Il nome del cantante lo associamo al gruppo Equipe 84, il quale gli diede un grande successo. Con la sua musica

Advertising

Andrea__Zar : Comunque ricordo che Ridge non è figlio “a Erik” #twittamibeautiful - Freddie764 : @Signorasinasce Lui..sta dietro a Soros e compagnia bella... Un'altra marionetta dei Rothschild... Anche suo figlio… - JessicaMoretta : @guldemcan questo non è suo figlio signiora questo è ancora il suo amico Andrea di carlo ora me lo deve spiegare an… - Andrea_Algieri : Buongiorno da Hunter... Figlio di Joe! The Biden Family Is Really... Continue on #Hunterbidenlaptop! #JoeBiden… - PdFSardegna : Andrea Brenna: 'L' #assegnounico è una mancetta assistenzialista da 50 euro in media per figlio e un primo passo ne… -