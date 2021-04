Al via a Roma la gara di Formula E, orari e dove vederla (Di venerdì 9 aprile 2021) Torna a Roma il grande circo della Formula E e doppia la tappa. Quest’anno infatti saranno due le gare in programma una domani sabato 10 aprile e l’altra il giorno dopo domenica 11 aprile. Un evento sportivo tra i più attesi nella Capitale che già da giorni ha rivisto la mobilità intorno all’area in cui è stato disegnato il circuito. Quest’anno però non è stato possibile posizionare le tribune poiché la gara si svolgerà a porte chiuse a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid. Diventa ancora più importante sapere come e dove poter vedere l’intero evento. orari e dove vederla Sabato 10 aprile 08,00 – Canale Youtube Formula E: prove libere* 1 10,15 – Canale Youtube Formula E e Sportmediaset.it: prove libere* 2 12,00 – ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 9 aprile 2021) Torna ail grande circo dellaE e doppia la tappa. Quest’anno infatti saranno due le gare in programma una domani sabato 10 aprile e l’altra il giorno dopo domenica 11 aprile. Un evento sportivo tra i più attesi nella Capitale che già da giorni ha rivisto la mobilità intorno all’area in cui è stato disegnato il circuito. Quest’anno però non è stato possibile posizionare le tribune poiché lasi svolgerà a porte chiuse a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid. Diventa ancora più importante sapere come epoter vedere l’intero evento.Sabato 10 aprile 08,00 – Canale YoutubeE: prove libere* 1 10,15 – Canale YoutubeE e Sportmediaset.it: prove libere* 2 12,00 – ...

