Addio a Filippo di Edimburgo | le gaffe più note del principe consorte della Regina Elisabetta

(Di venerdì 9 aprile 2021) E’ mortodi, maritoII noto anche per le sues in 22 mila eventi pubblici E’ deceduto all’età di 99 anni, ildi, maritoII, alla quale è stato accanto per 73 anni. La notizia si è diffusa grazie all’account ufficialefamiglia Reale. Nato a Corfù, in Grecia il 10 giugno 1912, ilaveva preso parte a ben 22mila eventi ufficiali, ai quali fu protagonista di diverses fuori luogo. Amante delle donne e dell’umorismo, ecco alcune battute più celebri del...

Dopo l'al calcio, De Rossi ha avuto la possibilità di entrare a far parte dello staff della Nazionale. 'Tutta colpa loro'. Morte principe, l'ultimo sfregio di Harry e Meghan. E parte la ...... moglie del nipote William - anche l'incontro con Edoardo conte di Wessex, quarto e ultimo figlio di Elisabetta e, e sua moglie Sophie, che forniscono uno scorcio unico della vita all'interno ...Ha avuto voglia di scherzare anche quando Buckingham Palace, quattro anni fa, annunciò il suo ritiro dagli impegni pubblici. "Non mi reggo più in piedi", ...La sovrana dice addio al marito - compagno di vita per oltre 73 anni - in uno dei momenti più complicati per la Corona: dagli scandali del figlio Andrea alla delusione per la Megxit, fino all’intervis ...